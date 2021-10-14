РИАМО - 14 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал бреднями заявления о вреде для организма вакцин от коронавируса.

«Все эти спекуляции по поводу того, что она (вакцина от Covid-19 - ред.) страшная и ужасная – это все просто бредни», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Мэр отметил, что российская вакцина «первоклассная и мирового уровня». Градоначальник рекомендовал горожанам «не слушать никого», заботиться о своем здоровье и вакцинироваться.

Ранее Собянин сообщал, что 80% умирающих от коронавируса в столице являются людьми старше 60 лет.

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