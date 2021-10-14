РИАМО - 14 окт. Режиссер театра и кино Константин Богомолов впервые высказался о смертельной аварии, участником которой стала его жена – журналистка Ксения Собчак, Богомолов назвал аварию «ужасной» и отметил, что некоторые пользуются этим происшествием «чтобы прочитать нотации», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию», - написал Богомолов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что эта ситуация «ужасна», так как обернулась смертью одного из участников и все рассуждения на этом фоне не имеют смысла. Также режиссер отключил возможность прокомментировать пост.

Смертельная авария с участием Собчак произошла на сочинской дороге 9 октября. Mercedes, в котором ехала журналистка, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen.

Собчак покинула место ДТП и отправилась в аэропорт до приезда скорой помощи. В отношении водителя Mercedes Олега Цоя возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, он признал свою вину.