РИАМО - 14 окт. На сегодняшний день в столице от коронавируса вакцинировалась треть пожилых горожан, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас только треть пожилых людей привилась. Что это означает? Они по-прежнему находятся в огромной зоне риска», - рассказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Собянин добавил, что 80% умирающих от коронавируса в столице - люди старше 60 лет.

Ранее оперштаб столицы по ситуации с Covid-19 сообщил, что основную нагрузку на медучреждения коронавирусного профиля создают пожилые пациенты. Люди старшего возраста больше всего подвержены этому заболеванию и тяжелее его переносят.

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