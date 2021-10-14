РИАМО - 14 окт. На следующей неделе в столице стартует розыгрыш 10 квартир среди тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Мэр также добавил, что главным стимулом к вакцинации все же должна служить собственная жизнь.

Ранее Собянин сообщал, что осенняя волна коронавируса «выдалась сложной» и имеет высокую динамику.

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