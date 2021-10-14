РИАМО - 14 окт. В микрорайоне Восточный городского округа Истра началось строительство школы на 825 учеников, сейчас на площадке возводятся конструкции технического этажа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Возведение новой школы осуществляется в рамках госпрограммы Подмосковья за счет бюджетных средств. Генеральным подрядчиком строительства стало ООО «Триумф».

Сегодня на объекте задействовано более 50 рабочих и 3 единицы техники. Ведется армирование и бетонирование конструкций технического этажа. Общая площадь здания после возведения составит более 13 тыс. квадратных метров. Завершение строительства и ввод школы в эксплуатацию планируются в 2023 году.

В новой школе разместятся учебные классы, лаборатории, библиотечный центр с ИТ-зоной, спортивный и актовый залы, столовая, мастерские, административные и вспомогательные помещения.

Также будет благоустроен школьный двор. В нем появятся спортивная и игровая зоны с площадками для командных игр и местами для отдыха.