РИАМО - 14 окт. Капитальный ремонт подмосковной Куровской детской музыкальной школы, вошедшей в национальный проект «Культура», завершат до конца 2021 года, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Сейчас в музыкальной школе идет внутренняя отделка помещений. Уже закуплено оборудование и новые музыкальные инструменты.

Все этапы капитального ремонта здания контролируются министерством культуры Подмосковья и временно исполняющим полномочия главы Орехово-Зуевского округа Русланом Заголовацким.

После ремонта к занятиям в музыкальной школе вернутся почти 200 воспитанников. В учреждении появятся новая сцена и обновленные классы для индивидуальных, теоретических и хоровых занятий.