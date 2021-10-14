РИАМО - 14 окт. Комитет по туризму Московской области составил список из пяти древних монастырей региона, пользующихся наибольшей популярностью среди туристов и паломников, в топ вошли Свято-Троицкая Сергиева лавра, Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь, Саввино-Сторожевский мужской монастырь, Вознесенская Давидова пустынь и Высоцкий мужской монастырь, сообщает пресс-служба ведомства.

Свято-Троицкая Сергиева лавра

Свято-Троицкая Сергиева лавра - крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первое здание монастыря - Троицкий собор – было заложено в начале XV века. В 1744 году монастырю присвоено звание лавры.

После революции монастырь закрылся. Однако в 30-40 годы прошлого века здания были отреставрированы, а в 1946 году началось возрождение монашества в монастыре.

Главной достопримечательностью лавры является Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского. Иконостас Троицкого собора — древнейший из сохранившихся в России.

Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь

Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь был основан в 1656 году с целью воссоздать недалеко от Москвы комплекс святых мест Палестины.

Для этого значительно переделали местность, выбранную для строительства: часть леса вырубили, а холм укрепили. Воскресенский собор был создан по образу и подобию храма Гроба Господня.

После революции в стенах обители размещался музей, это помогло сохранить многие святыни. В годы Второй мировой войны нацистские войска взорвали Воскресенский собор, другие здания монастыря также пострадали, но позже были восстановлены, а в 1994 году монастырь возобновил свою работу.

Саввино-Сторожевский мужской монастырь

Саввино-Сторожевский мужской монастырь был основан в 1398 году. В XV-XVII веках обитель пользовалась популярностью у российских правителей и их семей. Для того, чтобы им было удобно совершать паломничество, был проложен Звенигородский тракт, соединивший Москву и монастырь.

После революции монастырь закрыли. С 1995 года монашеская обитель делит территорию с музеем. В 1998 году в монастырь вернули мощи его основателя – преподобного Саввы Сторожевского, что привлекло к достопримечательности еще большее внимание туристов и паломников.

Вознесенская Давидова пустынь

Вознесенская Давидова пустынь основана в XVII веке. В разные времена монашеская обитель переживала расцветы и разрушения, особенное разорение произошло после революции.

Сегодня к святыням монастыря по-прежнему приезжает значительное число паломников.

Высоцкий мужской монастырь

Высоцкий монастырь является одним из старейших в России и Подмосковье. Он был основан в 1374 году. Монастырь посещали члены царской семьи и дворянство.

После революции наступил период упадка монастыря. У его стен расстреливали людей, а в самом монастыре держали пленных. Решение о возрождении Высоцкого монастыря было принято в 1991 году. Сегодня это одно из важных мест для РПЦ, здесь хранится множество святынь, почитаемых верующими.

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