РИАМО - 14 окт. Пандемия Covid-19 замедлила развитие столицы, но город смог найти способы перестроиться под эти условия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Конечно, он замедлил рост, как мы видели, это замедление в 2020 году. В 2021 году мы отбили это отставание. Город адаптировался к этим условиям, нашел схемы работы, и такие меры ограничений, которые не сдерживают рост всех основных отраслей», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Собянин выразил надежду, что самые пострадавшие от пандемии отрасли - туризм и общественное питание - смогут быстро оправиться. Также мэр Москвы заметил, что вырос оборот в сфере торговли за счет онлайн-сегмента.

«Город все равно будет жить полноценной жизнь, и развиваться, несмотря на пандемию! Да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры. Но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что развитие города не остановится», — резюмировал Собянин.​