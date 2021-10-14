РИАМО - 14 окт. Смертность от коронавируса среди вакцинированных больных кратно меньше, чем среди тех, кто не сделал соответствующую прививку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Даже если в течение шести месяцев эффективность вакцины ослабевает, люди, которые даже попадают на больничную койку, все равно легче переносят эту болезнь. И смертность среди этих больных кратно меньше среди вакцинированных, чем среди невакцинированных», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Мэр добавил, что вакцинация от коронавируса очень важна для защиты здоровья граждан.

Собянин также добавил, что текущая волна коронавируса в столице весьма сложная: наблюдается прирост заболевших до 30%.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>