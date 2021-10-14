РИАМО - 14 окт. В России с 15 октября по 14 ноября пройдет перепись населения. МВД России предупреждает о возможном появлении мошенников под видом переписчиков и просит сохранять бдительность, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
Всероссийская перепись населения должна была проводиться в 2020 году, но из-за пандемии ее перенесли. В связи с этим вся атрибутика отмечена именно 2020 годом и этому не стоит удивляться.
Перепись проводится с помощью планшетов, а не в бумажном виде, а все переписчики должны быть в масках и перчатках.
Переписчиков снабдят вещами с символикой ВПН – жилетами, шарфами и сумками. Прежде чем задавать вопросы, человек, проводящий перепись, должен представиться сам и показать документы (удостоверение, действительное при предъявлении паспорта).
Далее он сообщает информацию о том, что перепись является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ.
Перепись не должна проводиться на улице или во дворе.
Опросы не проводятся через СМС-сообщения, не предоставляйте никакие данные таким способом.
Если дома никого нет, переписчик может оставить листовку о ВПН с адресами ближайших участков, где можно заполнить анкету самому, а также с пояснением по переписи на портале Госуслуг.
Все данные вносятся со слов опрашиваемого, без предъявления документов. Переписчик не выясняет конфиденциальные данные, ничего не предлагает, ни за что не агитирует и не берет деньги за перепись. Если есть сомнения, звоните в переписной участок. О подозрительных людях сообщайте в полицию по номерам 102 или 112.
В этом году в переписи впервые используется онлайн-формат.
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