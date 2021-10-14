РИАМО - 14 окт. В течение недели в столице наблюдается прирост заболевших коронавирусом до 30%. На заболеваемости сказывается сезонность, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой. За последнюю неделю мы видим прирост (заболевших - ред.) на 20-30%. И, к сожалению, динамика роста не уменьшается», - рассказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Мэр добавил, что жителям столицы надо беречь себя, соблюдать санитарные нормы и активно вакцинироваться.

За минувшие сутки в столице выявили еще 6712 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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