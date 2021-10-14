РИАМО - 14 окт. В Москве ежегодно рождается 100 тыс. детей. Правительство уделяет особое внимание строительству социальной инфраструктуры. На ближайший год запланировано возведение 70 детских садов и школ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас ежегодно рождается около 100 тысяч москвичей – целый город. Москва строится <…> Очень важно, чтобы с запуском новых районов создавалась вся социальная инфраструктура <…> За последние годы мы построили вообще без малого около 500 школ и детских садов, и мы продолжаем это строительство», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что за 8 месяцев 2021 года в Москве возвели 17 детсадов, 17 школ, 5 поликлиник и больниц, 15 спортсооружений и 4 объекта культуры.