РИАМО - 14 окт. Завершение строительства участков и соединение хорд в столице может разгрузить на 20% городскую транспортную сеть, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Некоторые эксперты считают, что процентов на 20 (хорды - ред.) разгрузят транспортную сеть, сделают ее более равномерной», - рассказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Мэр добавил, что такая разгрузка транспортных потоков может улучшить на 20% экологическую ситуацию в городе, так как уменьшится количество пробок. Завершить основные строительные работы на участках хорд планируют в 2023 году.

Ранее в столице открыли связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд. Ее запуск позволил улучшить транспортное обслуживание более 730 тыс. жителей столичных районов.