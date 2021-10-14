РИАМО - 14 окт. Закон о преднамеренном нарушении тишины на дорогах будет распространяться только на хулиганские случаи, давление на добропорядочных автомобилистов оказываться не будет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы не собираемся создавать специальное давление на автомобилистов. Речь идет только о хулиганских вещах, кратном превышении норм шума. Наказывать будут тех, кто преднамеренно и злостно нарушает закон», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Он добавил, что люди, которые намеренно создают шум на территории города, проявляют «настоящее хамство».​

Ранее на Чистых прудах началось тестирование комплексов с микрофонами, которые измеряют шум от автомобилей и мотоциклов. Нарушителям может грозить штраф в 5 тыс. рублей.

Комплексы-шумомеры в столице будут устанавливать в традиционных местах встреч гонщиков, использующих автомобили без глушителей, а также на территории ЖК.

Шумомеры и штрафы за отсутствие глушителя: как в Москве планируют снизить шум на дорогах>>