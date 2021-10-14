РИАМО - 14 окт. Власти города запланировали в год строить по 10 станций БКЛ, в настоящее время готово 1/3 из них, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы пытаемся в год строить по 10 станций БКЛ, 1/3 их уже введена, а 1/3 – будет в ближайшее время. В конце следующего года - начале 2023 кольцо замкнется. У нас есть МЦК - наземное и подземное - БКЛ. Это два новых сердца нашей транспортной системы», - сказал Собянин.

Он добавил, что БКЛ и МЦК - важнейшие проекты для транспортной инфраструктуры Москвы.

Большое кольцо - один из самых масштабных метростроев в мире. Его длина составит 70 км, линия включит 31 станцию. БКЛ поможет разгрузить действующие станции внутри кольца и Кольцевую линию метрополитена