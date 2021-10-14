РИАМО - 14 окт. Линии МЦД спроектированы так, чтобы через них проходили самые крупные пассажиропотоки, поэтому МЦД-1 и МЦД-2 не будут продлены вглубь области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Они устроены так, чтобы собирать самые интенсивные пассажиропотоки, а дальше идут обычные пригородные электрички, которые подвозят людей до МЦД. Либо параллельно идут до центра. Конечно, было бы правильно сделать пересадку всех пригородных электричек до первой станции МЦД, но это перспективы», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Мэр Москвы обратил внимание на то, что сегодня МЦД - самые востребованные линии, ежедневно по ним передвигается около полумиллиона людей.