РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 окт. Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» провели кинолекторий по правилам дорожного движения со студентами ГСИ Люберец, сообщает служба пропаганды БДД ведомства.

В ходе мероприятия инспектор по пропаганде БДД обсудила с учащимися наиболее актуальные вопросы по безопасности дорожного движения осенью. Особенный акцент она сделала на световозвращающих элементах, которые являются на сегодняшний день неотъемлемой частью мероприятий по соблюдению правил дорожного движения.

Затем студентам показали видеофильм об эффективности видимости на дороге и защитных свойствах световозвращателей. Далее они приняли участие в викторине.

В качестве напоминания каждый студент в завершение мероприятия получил памятку с рекомендациями по безопасному поведению на улицах и дорогах города.