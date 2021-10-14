РИАМО - 14 окт. Москва не отстает от европейских стран по доступности и качеству оказания онкологической помощи, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я не думаю, что есть какие-то единые мировые требования (к здравоохранению – ред.), потому что все страны находятся на разном уровне развития. Но я считаю, что (Москва находится - ред.) вполне на европейском уровне в плане оказания онкологической помощи. По многим параметрам - доступности, бесплатности и так далее - вполне можем конкурировать с любой страной», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».​

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что последние три года городские власти активно занимаются развитием онкологической помощи москвичам. Так, на базе 6 крупных столичных многопрофильных клиник созданы онкоцентры, в городе начали работать онкопомощники, которые сопровождают пациентов в индивидуальном порядке.

Благодаря этой работе за последние годы доля одногодичной летальности среди онкопациентов в Москве сократилась практически на треть.