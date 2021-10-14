РИАМО - 14 окт. Столичные власти продолжат выполнять все городские программы, несмотря на пандемию коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в пандемию пострадали отрасль общественного питания, ресторанный и гостиничный бизнес. Тем не менее сейчас большинство других отраслей превзошли экономические показатели «доковидного» 2019 года. В частности, это промышленность, строительство, транспорт.

«Это очень важная история, которая дает хорошую основу, чтобы спокойно планировать и говорить, что несмотря на пандемию Covid-19, город будет дальше развиваться и все программы, которые мы обещали москвичам, будут выполняться», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Ранее столичное правительство одобрило проект закона о новом трехлетнем бюджете, согласно которому дефицит городского бюджета в 2022 году составит 372 млрд рублей.

«Для Москвы цифра 300 миллиардов (рублей - ред.) дефицита, конечно, впечатляет. Но на самом деле это больше дефицит, который носит технический характер. <…> Я очень надеюсь, что этот дефицит будет покрыт без необходимости заимствования денег на рынке», - добавил Собянин.

Он отметил ранее, что в 2021 году Москве удалось избежать худшего сценария развития экономики в условиях пандемии коронавируса.

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