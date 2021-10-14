РИАМО - 14 окт. Сразу по две звезды Michelin получили 2 московских ресторана, заявил международный директор гидов Michelin Гвендаль Пулленек.

«Два ресторана Москвы отмечены двумя звездами. Это Artest-chefs table (Артем Естафьев) и Twins garden (Сергей и Иван Березуцкие)», - сказал Пулленек.

Торжественная церемония вручения звезд Michelin 2022 года проходит в концертном зале «Зарядье». Здесь представили гид Michelin по кафе и ресторанам Москвы.

Всего в гид Michelin на 2022 год вошли 69 ресторанов. Рекомендованы 45 ресторанов, среди них Аист, Avocado, «Большой бай Новиков», кафе «Пушкин», Чемодан, Корнер кафе Новодмитровская, Экспедиция, Фаренгейт, Гедонист, Ла Маре, Маргарита бистро, Северяне, Regent, Техникум, Волна, Wine crab, Wine religion.

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