РИАМО - 14 окт. Семь ресторанов и их шеф-поваров из Московского региона получили по одной мишленовской звезде, сообщил международный директор гидов Michelin Гвендаль Пулленек.

В «Зарядье» представили первый гид Michelin по столичным кафе и ресторанам. На торжественную церемонию вручения звезд Michelin приехали ведущие шеф-повара Москвы, знаменитости, известные медиаменеджеры и бизнесмены. Гостей приветствовал мэр города Сергей Собянин, он также поздравил рестораторов с присвоением мишленовских звезд.

«Получение звезды - это настоящее достижение. Москва будет очень гордиться этим достижением. Звезды получили семь московских ресторанов», - сказал Пулленек.

Так, по звезде Michelin получили рестораны «Селфи» (Анатолий Казаков), «Белуга» (Евгений Викентьев), Grand Cru (Давид Эммерле), White rabbit (Владимир Мухин), Biologie (Екатерина Алехина), «Сахалин» (Алексей Когай) и «Савва» (Андрей Шманов).

Перед присвоением звезд эксперты лично оценивали заведения по ряду критериев, главным из которых является кухня. Отмеченные звездами точки включены в первое издание «Красного гида Michelin», посвященного российской столице.

Москва - первый город в СНГ с собственным гидом Michelin. Факт упоминания ресторана в этом гиде, даже без присуждения звезды, является признанием мастерства шеф-повара. Всего в столичный путеводитель вошли 69 заведений.

Одна звезда Michelin говорит о том, что в меню заведения есть блюда высококлассной кухни, достойные посещения ресторана. Две звезды значат, что кухня настолько хороша, что ради нее можно изменить маршрут путешествия. Самая высокая оценка - три звезды. Их дают ресторанам, ради которых стоит специально посетить город.

На сегодняшний день в Москве работают 18 тыс. предприятий общественного питания, включая общедоступные заведения, а также офисные и рабочие столовые. За последние годы их число выросло примерно в 3 раза.