РИАМО - 14 окт. В 2021 году Москве удалось избежать худшего сценария развития экономики в условиях пандемии коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В условиях пандемии можно было ожидать провального бюджета. <…> Ожидали более худшего сценария - не произошло», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Мэр добавил, что в текущем году город добился превышения экономических показателей 2019 и 2020 годов.

Ранее пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщала, что столичная экономика успешно преодолела последствия «ковидного» кризиса 2020 года, а также превысила показатели 2019 года.

По итогам 2021 года ожидаемый рост инвестиций в Москве составит около 5%, к концу года рост валового регионального продукта должен составить 4,2%. Столичное правительство прогнозирует устойчивый рост экономики, объема инвестиций и доходов от трудовой деятельности в 2022-2024 годах.