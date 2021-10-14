РИАМО - 14 окт. На еженедельном совещании главы округа Андрея Иванова были озвучены итоги первого года работы Одинцовского центра амбулаторной онкологической помощи. С начала 2021 года специалиста центра провели 13 528 исследований, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Лучший в стране
Центр амбулаторной онкопомощи открылся на базе Одинцовской поликлиники №1 в октябре 2020 года. С января по октябрь текущего года его посетили 25 660 пациентов. С ними работали высококлассные специалисты-онкологи.
Глава муниципалитета подчеркнул, что министерство здравоохранения РФ признало Одинцовский центр лучшим в стране.
«Создание центра амбулаторной онкологической помощи в Одинцове стало знаковым, очень важным событием для нашего округа. Действительно, это уникальный центр амбулаторной помощи – самое современное оборудование, специалисты высочайшего класса. Все это находится в Одинцове, не нужно ехать за помощью в другие города и даже в Москву», – сказал Иванов.
Медучреждение обслуживает порядка 400 жителей, в том числе из Краснознаменска. Врачи наблюдают свыше 10 400 людей с онкологическими заболеваниями.
Комплексный подход
Структура центра предполагает первичный осмотр в кабинетах онкологов, получение направления на лечение, оформление льготных лекарственных средств и диспансерное наблюдение. Учреждение оснащено необходимым для диагностики оборудованием, в нем предусмотрены лаборатории, онкоконсилиум и дневной стационар.
Заместитель главы администрации Одинцовского округа Олег Дмитриев рассказал, что в течение первого года работы удалось решить поставленные задачи. Пациенты ждут приема онколога не более 3 дней, им не нужно ехать куда-то еще для обследования, все оборудование есть здесь, также предусмотрен дневной стационар для тех, кто проходит курсы химиотерапии.
У медиков есть возможность использовать все необходимые методы диагностики, проводить телемедицинские консультации с федеральными центрами, существует практика консультирования онколога для любого специалиста амбулаторного звена.
В штате центра сейчас трудятся 18 человек.
Соответствие стандартам
«Все критерии и нормативы, которые установлены министерством здравоохранения для работы онкоцентра, нами соблюдаются. Допустим, срок ожидания врача-онколога – 3 дня – мы сведем к минимуму, до 0-3 дней. Уже есть договоренность у руководства центра о том, что 1 ноября начнет работать еще один онколог», - отметил Дмитриев.
В центре используются исследования всех видов - эндоскопическое, ультразвуковое, рентгенографическое, патоморфологическое, функционально-диагностическое и клинико-диагностическое.
В учреждении установлено оборудование, необходимое для проведения маммографии, КТ и МРТ, есть кабинеты дерматоскопии. Дневной стационар может единовременно вместить 10 человек, проходящих лекарственную терапию.
В Подмосковье работает портал, посвященный онкопомощи (https://onco.mosreg.ru/). Там указана информация обо всех медучреждениях и врачах, занимающихся этим направлением в регионе.
На портале можно получить всю нужную информацию, а также пройти онлайн-тестирование на предрасположенность к онкологическим заболеваниям различных типов.
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