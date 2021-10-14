РИАМО - 14 окт. Участники форума Urban Week смогут посетить двухдневный property-тур по лучшим небоскребам и знаковым объектам Москвы – победителям и финалистам конкурса на соискание премии в области нового строительства и территориального развития Urban Awards прошлых лет, сообщают организаторы мероприятия.

Так, 18 ноября участники тура увидят «Селигер Сити», D1 и Prime Park, узнают о концепции создания данных объектов, использованных при строительстве технологиях, а также об инновационных решениях и уникальных сервисах, доступных жителям этих комплексов. Завершится тур в башне «Око» в «Москва-Сити», где на 85 этаже находится самый высокий ресторан Европы Ruski. Участников тура здесь ждут дегустационный сет и welcome-коктейль.

19 ноября участники тура посетят объекты-победители и объекты-финалисты конкурса на соискание премии Urban Awards класса бизнес и премиум с грамотной концепцией благоустройства. Среди них ЖК «Life Кутузовский» и «Символ», жилой квартал «Резиденция архитекторов». Также гости побывают на исторической экскурсии в одном из самых ярких памятников авангарда в России - знаменитом доме-коммуне, где узнают, почему это здание выглядит актуальным и в наши дни.

К участию в property-туре приглашаются коммерческие директора, руководители проектов, продуктологи, директора по маркетингу, строительству и продажам, а также проектировщики и архитекторы. В экскурсионной группе доступно 30 мест.

Urban Week – специализированный форум для представителей рынка недвижимости. Мероприятие пройдет с 17 по 19 ноября в столичном Lotte Plaza. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке.