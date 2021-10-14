РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. В Подольском краеведческом музее представитель НПО «ЛУЧ» рассказал старшеклассникам о профессиональных перспективах, сообщает пресс-служба музея.

В четверг в краеведческом музее прошла встреча учащихся подольских школ с представителем НПО «ЛУЧ» Мариной Крыловой, которая в рамках обзорной экскурсии познакомила школьников с ведущими предприятиями, представленными на выставке «Подольск в XXI веке». На встрече подняли вопросы выбора будущей профессии и перспективы работы на данных предприятиях.

АО «НИИ НПО «ЛУЧ» решает задачи по разработке и обеспечению атомной промышленности тепловыделяющими элементами и сборками для ядерных энергодвигательных установок, а также создает тепловыделяющие элементы нового поколения. Оно является уникальным комплексом современных технологий на основе монокристаллических и высокотемпературных материалов.

С использованием накопленного богатого опыта по разработке высокотемпературных материалов и активных зон на их основе для ЯЭУ в НПО «Луч» в рамках специальных и конверсионных программ созданы технологии и конструкции металлических и керамических зеркал из широкой номенклатуры материалов для лазерных установок, анодов для металлокерамических рентгеновских трубок, оснастки для электронной промышленности и другое.