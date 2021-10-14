РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 окт. Команда педагогов гимназии №16 «Интерес» городского округа Люберцы примет участие в финале Всероссийского конкурса и форуме «Сквозные образовательные технологии». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 15 по 18 октября в Ялте пройдет финал Всероссийского конкурса и форум «Сквозные образовательные технологии». В нем примут участие команды педагогов из 80 регионов страны.

На форуме «Сквозные образовательные технологии» городской округ Люберцы представит команда педагогов гимназии №16 «Интерес». Они будут защищать проект «Школьное производственное объединение 3D сувенир». Это прообраз малого предприятия.

В рамках проекта учащиеся 7-10 классов обучаются аддитивным технологиям - 3D-сканированию, 3D-моделированию, прототипированию и 3D-печати.

Специально для конкурса школьной видеожурналистики «Карта образования», который пройдет в рамках форума, люберецкая команда подготовила два видеоролика.