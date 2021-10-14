РИАМО - 14 окт. Стоимость доллара снизилась до 71,38 рубля в ходе торгов на Московской бирже. По данным торговой площадки, курс валюты упал до показателей июля 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Подешевев, доллар обновил двухлетний минимум.

Снизилась цена и на европейскую валюту. Падение на 59 копеек привело к тому, что сейчас евро стоит 82,76 рубля.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что инфляция стала следствием избыточной эмиссии американской валюты.