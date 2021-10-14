РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Пожарные ликвидировали возгорание в нежилом здании в микрорайоне Львовский Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В четверг в 15:17 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в микрорайоне Львовский на улице Восточная. В 16:28 ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет.

Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 11 человек.