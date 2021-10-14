РИАМО - 14 окт. Появление московского гида Michelin является логичным продолжением многовековых кулинарных традиций столицы, городские рестораны стали еще одной визитной карточкой Москвы, заявил мэр Сергей Собянин.

На торжественную церемонию вручения звезд Michelin 2022 года в концертный зал «Зарядье» приехали ведущие шеф-повара Москвы, звезды шоу-бизнеса, известные медиа-менеджеры и бизнесмены.

«У Москвы большие гастрономические и исторические корни. Летопись Москвы начинается с добротного обеда между двумя князьями, которые сидели на берегу Москвы-реки. Видимо, хорошо погуляли, потому что спустя сотни лет мы знаем об этом», – сказал Собянин.

Он отметил, что у России большие хлебосольные традиции. В XIX веке были целые соревнования, какие блюда и в каком количестве приготовят гостям в столичных домах. В советское время такие традиции были утеряны, но в 90-е Россия и Москва в частности начали наверстывать упущенное.

«В Москве появились сотни хороших ресторанов. Но это были рестораны для ограниченного круга небедных москвичей. Последние 10 лет кафе и рестораны шагнули в компанию лучших мировых столиц. И это было частью нашей общей идеологии – создания мирового города, открытого для людей», – уточнил мэр.

По его словам, обычные московские рынки начали превращаться в гастрономические центры, улицы – в гастрономические кварталы. Количество ресторанов Москвы увеличилось в 3 раза, а кафе – в 2 раза.

«Я горжусь, что рестораны Москвы стали еще одной визитной карточкой нашего замечательного города <...> для десятков миллионов туристов со всей России и мира. Я очень благодарен Michelin за то, что он обратил на наш город внимание. Особенно это важно в сложный период, когда в мире бушует пандемия», – подчеркнул градоначальник.

Собянин также поблагодарил инвесторов, рестораторов и всех тех, кто работает в сфере общепита и продолжает кормить москвичей, несмотря на коронавирус и связанные с ним сложности.

Michelin — это наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира. Первый гид был выпущен в 1900 году.

Около 70 московских ресторанов вошли в гастрономический гид Michelin>>