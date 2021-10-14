РИАМО - 14 окт. Выпуск гастрономического гида Michelin по московским заведениям даст огромный толчок для развития отрасли общественного питания в столице, а также позволит привлечь в город иностранных туристов, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В парке «Зарядье» представляют первый гид Michelin по московским кафе и ресторанам. В гиде отмечены 69 заведений. Michelin — наиболее известный и влиятельный из числа гастрономических рейтингов в мире.

«Звезда Michelin будет путеводной для зарубежных туристов. Для нашей отрасли - это вопрос развития и уровня. Синергию этих процессов сложно сейчас оценить. Это будет развитие в разы, на порядок», - сказала Сергунина.

По ее словам, выпуск гастрономического гида позитивно повлияет на рост турпотока. Также Сергунина отметила, что в Москве создана хорошая инфраструктура в сфере общепита.

«Появляются различные форматы - депо, центральный рынок. Это кулинарная сцена, на которой шеф-повара - это большие артисты, которые делятся своим опытом», - заключила Сергунина.

Ранее директор по коммуникациям «Мишлен Россия» Ольга Серкова сообщила РИАМО, что кафе и рестораны со звездами Michelin выделяются не только среди других заведений, но и для мирового сообщества гурманов и путешественников. Гид Michelin гарантирует высокое качество обслуживания и представляет большое разнообразие стилей кухни.

Около 70 московских ресторанов вошли в гастрономический гид Michelin>>