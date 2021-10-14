РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 окт. В Балашихе и Реутове 18 октября стартует Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Сотрудники полиции просят граждан сообщать информацию о вероятных местах распространения и употребления наркотиков, акция завершится 29 октября, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балашихинское».

Акцию проводит МУ МВД России «Балашихинское» совместно с администрацией городского округа.

«Уважаемые жители Балашихи и Реутова! В период проведения акции призываем проявить гражданскую позицию и сообщить об известных вам местах распространения и потребления наркотических средств», – сообщили в пресс-службе.

Жители круглосуточно могут обращаться по телефонам дежурной части МУ МВД России «Балашихинское»: 8 (495 )524-35-17, 8 (495) 521-65-09. Кроме того, они могут звонить в администрацию Балашихи: 8 (495) 527-45-80.

Также жители могут обратиться в отделы полиции по обслуживанию микрорайонов округа: 8 (495) 524-24-43 и 8 (495) 524-43-03 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря), 8 (495) 527-72-11 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный), 8 (495) 524-47-18 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка), 8 (495) 521-13-42 и 8 (495) 521-45-08 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Балашиха). Дежурная часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Реутов: 8 (495) 528-65-21 и 8 (495) 528-02-02.

Акция проходит ежегодно и неоднократно доказывала свою эффективность. Жителей округа просят проявить бдительность, выполнить свой гражданский долг, защитить детей, близких и родственников от наркотиков, а также помочь выявить людей и организации, занимающиеся их изготовлением и распространением.