РИАМО - 14 окт. С 17 по 18 октября с 19:50 до 05:50 закроют третий путь на участке Домодедово-Бирюлево-Товарная из-за проведения модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В указанное время у части пригородных поездов изменится время отправления, прибытия, а также режим остановок. Некоторые электропоезда проследуют по другим путям.

Работы будут вести ночью и рано утром, когда меньше всего пассажиров.

Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ЦППК, на остановочных пунктах и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».