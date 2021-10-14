РИАМО - 14 окт. Загруженность московских дорог в вечерний час пик составляет 9 баллов из 10 возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Трудности в движении отмечены почти на всем протяжении Третьего транспортного кольца, Садового кольца и МКАД.

В центре города серьезные заторы отмечаются на набережных Москвы-реки, а также на улицах Тверской, Моховой, Солянке, Новом Арбате, Большой Якиманке и другие.

К 20:00 прогнозируется снижение загруженности до 6 баллов, а к 21:00 – до 4 баллов.

Полностью свободными улицы города станут в 22:00 – тогда будет всего 3 балла.