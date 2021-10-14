РИАМО - 14 окт. За 10 лет количество кафе и ресторанов в Москве выросло в 2,5 раза и превысило 15 тыс. При этом уникальные заведения работают не только в центре, но и в удаленных районах города, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В парке «Зарядье» представляют первый гид Michelin по московским кафе и ресторанам. В гиде отмечены 69 заведений. Michelin — наиболее известный и влиятельный из числа гастрономических рейтингов в мире.

«Эта церемония для нас очень важна. Разговор о появлении Michelin в Москве длится очень давно. Мы почти 10 лет двигались к этому. За это время у нас количество точек увеличилось в 2,5 раза. У нас сейчас уже более 15 тыс. объектов общественного питания», - сказала Сергунина в ходе презентации.

Она отметила, что включение в гид Michelin - это награда для столичных рестораторов, которые двигались вперед в сложное пандемийное время.

«Это даст дополнительный стимул к развитию и будет на благо москвичей», - подчеркнула Сергунина.

По ее словам, московские рестораны и кафе смогли пережить пандемию коронавируса во многом благодаря высокому спросу.

«По цифрам, которые мы видим в обороте ресторанов, видно, что они восстановились», - заключила Сергунина.