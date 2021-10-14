РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 окт. В четверг в честь Дня работников заповедного дела зону национального парка «Лосиный остров» и вольерный комплекс Лосиной биостанции посетили второклассники экологического лицея №34 городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Экологическая тропа парка протянулась от входа в заповедник со стороны микрорайона «Дружба» до Лосиной биостанции. По дороге юным эколятам рассказали об особенностях природы заповедника, о птицах и животных, которые в нем обитают.

«Мы давно дружим с парком «Лосиный остров». И раньше приезжали сюда с экскурсиями, проводили субботники при поддержке министерства природных ресурсов. Уже более 3 лет проводим совместные образовательные мероприятия. Вместе с детьми прошли по обустроенной экологической тропе, ребята получили много новых знаний, увидели кормушки для пятнистых оленей. Но то ли дождливая погода, то ли шум детей их спугнул. Но зато на самой Лосиной биостанции наши эколята смогли напрямую пообщаться с постоянными жителями заповедника», - отметил и.о. заместителя главы администрации Сергей Покатило.

Главным событием для школьников стало знакомство с дикими животными, временно проживающими в вольерах биостанции. И если лося Мишу дети своими голосами спугнули, то лосиха Марго спокойно восприняла такое внимание и даже охотно принимала участие в фотосессии.

Также спокойно восприняли наплыв посетителей два кабана. Вот только, по словам сотрудника заповедника Ивана Юдкина, эти свинки не будут выпущены в дикую природу. В свое время они были подкормлены жителями одного из дачных поселков, привыкли к людям и не готовы выживать в естественных условиях. Ну а общение с пятнистыми оленями вызвало самый большой восторг у ребят. Ласковые животные охотно откликались на желание детей и сопровождающих взрослых их погладить.

«Многие горожане не представляют, что на небольшом расстоянии от своего дома можно встретить таких удивительных животных. Наша задача – сохранить эту природу и лесных обитателей. Чтобы все, кто к нам приезжает, могли увидеть это великолепие, красоту и величие», - отметил Юдкин.

Традиционно для гостей Лосиного острова было организовано «Чаепитие в Мытищах» с настоящим русским самоваром. За чашкой чая ребятам показали видео с фотоловушек, которое привело в восторг юных экологов. В объектив попали животные и птицы, обитающие на территории парка: лось, грызуны, бобр, лиса и утки.