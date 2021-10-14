РИАМО - 14 окт. Фонд защиты прав дольщиков Московской области и компания «Монолитное Строительное Управление-1» подписали договор на проведение на подготовительного этапа строительно-монтажных работ на объекте ЖК «Дом у реки» в Химках, сообщает пресс-служба регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Сейчас подрядчику передается площадка и документация, на основании которой будет утвержден график производства работ. Подрядчику нужно будет вырубить и утилизировать зеленые насаждения, срезать растительный слой, смонтировать ограждения строительной площадки, положить временные дороги и так далее.

Год назад наблюдательный совет принял решение о целесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства ЖК «Дом у реки». Готовность объекта составляет 45%. Нужно будет достроить еще один жилой дом и восстановить права 169 дольщиков, включенных в РТУС.

Эксперты проверили техническое состояние построенных конструкций ЖК. После этого было решено демонтировать оконные и дверные блоки, кладки наружных стен. В обязательном порядке требуют замены стояки и магистрали отопления, кровельный пирог.

«Это только часть работ. Мы обязательно заменим все конструктивные элементы, на которые нам указали обследователи в своем отчете. Наша задача в конечном итоге передать дольщикам жилье надлежащего качества. Когда Фонду переходят права на объект, он несет все обязательства по № 214-ФЗ Об участии в долевом строительстве и отвечает за него в течение 5 лет после ввода в эксплуатацию», - рассказал генеральный директор Фонда Вячеслав Бетин.