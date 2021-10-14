РИАМО - 14 окт. В столичном парке «Зарядье» проходит презентация первого гида Michelin по кафе и ресторанам Москвы, в который вошли около 70 городских заведений, передает корреспондент РИАМО.

Michelin - наиболее известный и влиятельный гастрономический рейтинг в мире. Москва - первый город в СНГ, чьи кафе и рестораны получили знаки отличия Michelin.

«Это оказалось вызовом для всех нас из-за пандемии, но мы наконец это сделали. <...> Всего будет 69 ресторанов, которые стали частью этого первого выпуска гида Москвы», - сказал международный директор гидов Michelin Гвендаль Пулленек.

Он отметил, что в гиде указаны рестораны со звездами Michelin, а также заведения, которые предлагают отличные блюда по доступным ценам.

«Это только начало истории гида Michelin. Мы вернемся еще раз», - заключил Пулленек.

Ранее директор по коммуникациям «Мишлен Россия» Ольга Серкова сообщила РИАМО, что все рестораны из гида Michelin отличаются высоким уровнем кухни и сервиса. Звезды Michelin обозначают следующее: одна звезда — «кухня высокого качества, ресторан заслуживает остановки», две звезды — «отличная кухня, ресторан заслуживает изменения маршрута», три звезды — «исключительная кухня, ресторан заслуживает отдельного путешествия».

В дополнение к кулинарным звездам Michelin заведение может получить знак «Биб Гурман», который означает, что ресторан отличается хорошим соотношением цены и качества, а также зеленую звезду Michelin. Она присуждается за приверженность ресторана более устойчивой гастрономии и будущему.