РИАМО - 14 окт. В столичном парке «Зарядье» проходит презентация первого гида Michelin по кафе и ресторанам Москвы, в который вошли около 70 городских заведений, передает корреспондент РИАМО.
Michelin - наиболее известный и влиятельный гастрономический рейтинг в мире. Москва - первый город в СНГ, чьи кафе и рестораны получили знаки отличия Michelin.
Он отметил, что в гиде указаны рестораны со звездами Michelin, а также заведения, которые предлагают отличные блюда по доступным ценам.
«Это только начало истории гида Michelin. Мы вернемся еще раз», - заключил Пулленек.
Ранее директор по коммуникациям «Мишлен Россия» Ольга Серкова сообщила РИАМО, что все рестораны из гида Michelin отличаются высоким уровнем кухни и сервиса. Звезды Michelin обозначают следующее: одна звезда — «кухня высокого качества, ресторан заслуживает остановки», две звезды — «отличная кухня, ресторан заслуживает изменения маршрута», три звезды — «исключительная кухня, ресторан заслуживает отдельного путешествия».
В дополнение к кулинарным звездам Michelin заведение может получить знак «Биб Гурман», который означает, что ресторан отличается хорошим соотношением цены и качества, а также зеленую звезду Michelin. Она присуждается за приверженность ресторана более устойчивой гастрономии и будущему.
Для составления гида независимые инспекторы - сотрудники группы Michelin - анонимно проводят оценку заведений. При этом учитываются такие критерии, как качество и происхождение ингредиентов для блюда, мастерство и авторский стиль шеф-повара, баланс вкусовых качеств блюда.
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