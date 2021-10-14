РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 окт. Мытищинским управлением социальной защиты населения начата работа по обзвону пожилых граждан с целью информирования о необходимости вакцинации от Covid-19 и гриппа, сообщается на сайте администрации горокруга.

В случае, если гражданин согласится на вакцинацию, сотрудники управления запишут его в поликлинику по месту жительства через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

«Пожилым гражданам, проживающим на селе, в случае необходимости, может быть предоставлен автотранспорт до поликлиники. Также, если вам необходима помощь в осуществлении записи в поликлинику, можно позвонить по телефону горячей линии управления 8(495)502-70-80», - сказала начальник Мытищинского управления социальной защиты населения Ирина Скворцова.

Люди старшего возраста плохо переносят Covid-19. У них много хронических заболеваний - это патологии сердечно-сосудистой и дыхательной системы, эндокринологические и неврологические заболевания. В данном случае Covid-19 выступает провоцирующим фактором – он обостряет течение хронических болезней и может привести к тяжелым осложнениям. На данный момент самый надежный способ профилактики коронавируса – это вакцинация. Всего в Подмосковье вакцинацию от Covid-19 прошли порядка 840 тысяч человек старше 60 лет.

Также люди старшего возраста плохо переносят грипп. Грипп выступает провоцирующим фактором – он обостряет течение хронических болезней и может привести к тяжелым осложнениям.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>