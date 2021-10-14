РИАМО - 14 окт. Качество блюд и обслуживания в кафе и ресторанах Москвы растет, а шеф-повара применяют уникальный подход для реализации своих идей, заявил международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек.

По его словам, эксперты Michelin давно посещают рестораны Москвы и внимательно следят за развитием гастрономической культуры российской столицы.

«Качество продуктов, качество обслуживания выросло. Икра, крабы, овощи, фрукты — все просто потрясающе», — сказал Пулленек.

Он отметил, что молодые российские шеф-повара выражают свой талант уникальным способом.

«Они много путешествуют, приезжают с вдохновением и новыми идеями. Но видно, что кухня имеет глубокие корни и основана на глубоком наследии России, нет копирки. Шеф-повара стараются выразить идеи своим уникальным способом», — заключил Пулленек.

Michelin — это наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира. В четверг в парке «Зарядье» представят первый гид Michelin по кафе и ресторанам столицы.