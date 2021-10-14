РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 окт. С 1 октября по 1 ноября проходит месячник гражданской обороны, в рамках которого в учебных заведениях инспекторы по городскому округе Мытищи проводят открытые уроки, сообщается в Instagram-аккаунте ОНД И ПР по горокругу.

Накануне такой урок прошел в школе №33.

В ходе занятия инспектор рассказала ребятам интересные факты из истории гражданской обороны, о ее значимости, и о тех людях, которые придут на помощь в случае различных угроз. Также поговорили с ребятами и о пожарной безопасности, а именно - рассказали о причинах пожаров и как их не допустить.

В ходе занятия ребята посмотрели познавательный фильм и узнали, как правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения, а чтобы эта информация запомнилась лучше и всегда оставалась под рукой, раздали детям красочные памятки.