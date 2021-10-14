РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 окт. В городском округе Мытищи проводится проверка по факту ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщается на сайте администрации горокруга.

По предварительным данным, 12 октября в 09:07 напротив д. 1а ул. 2-я Институтская, водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортных происшествий несовершеннолетний получил травмы. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.