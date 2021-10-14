РИАМО - 14 окт. Тематический поезд «Моспром-Космический» запущен на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Пассажирам об истории отечественной космонавтики и современном вкладе московских промышленников в освоение космоса расскажут более 200 фотографий. Передвижная выставка будет курсировать в московском метро 6 месяцев. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва – колыбель отечественной космонавтики, именно в столице зарождалась ракетно-космическая отрасль. Сегодня на территории города располагаются более 40 профильных предприятий по космической тематике. На производственных площадках московские ученые, инженеры и конструкторы делают спутники, еду и одежду для космонавтов, зеркала для антенн, элементы интерьера, специальную краску для покрытия летательных аппаратов и многое другое, что входит в систему жизнеобеспечения и комфортного пребывания в космосе космонавтов. Проект «Моспром-Космический» приурочен к 60-летию первого полёта человека в космос и Дню Московской промышленности», - рассказал заместитель мэра.

Проект создан при поддержке госкорпорации Роскосмос.