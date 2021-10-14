РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 окт. Пять детских игровых площадок установят в подмосковном Щелкове в 2022 году в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В Московской области обнародовали планы по установке детских игровых площадок по программе губернатора на следующий год. Список мест для установки площадок сформировали на основании итогов интернет-голосования, которое проходило на портале «Добродел» с 30 августа по 9 сентября.

Так, в Щелкове новые детские площадки установят по следующим адресам: деревня Аксиньино, напротив дома №23; село Душоново, за домом №2; деревня Назимиха, Осенняя улица; деревня Байбаки; деревня Сутоки.

Для детей обустроят большие игровые комплексы с безопасными резиновыми покрытиями. На детских площадках, помимо игровых элементов, устанавливаются скамьи, урны, информационные стенды.