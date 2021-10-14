РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Жителей Подольска приглашают в мобилизационный людской резерв по контракту, служба оплачивается и обеспечена льготами, в том числе для членов семьи, сообщает администрация округа.

В соответствии с поручением президента РФ военный комиссариат города Подольска проводит мероприятия по отбору кандидатов на пребывание в мобилизационном людском резерве и заключение контракта с воинской частью.

Гражданам, находящимся в резерве, предусмотрены ежемесячные денежные выплаты. Заключение контракта предполагает участие в ежемесячных занятиях длительностью до трех дней, в дальнейшем — по программе боевой подготовки воинской части.

В свою очередь министерство обороны гарантирует за участие в мобилизационном резерве оплату по воинскому званию и должности согласно времени нахождения на сборах, сохранение ежемесячной заработной платы по основному месту работы с компенсацией предприятию затрат, связанных с отрывом от производства.

Граждане, пребывающие в резерве, имеют право на бесплатное медобеспечение в военно-медицинских организациях, на профессиональную подготовку в военных образовательных учреждениях Минобороны без взимания с них платы за обучение.

Также предусмотрено внеочередное преимущественное право приема детей в дошкольные и образовательные организации, льготы детям при поступлении в вузы Министерства обороны, выдачу продовольственного пайка. Время пребывания на сборах засчитывается в срок военной службы.

Желающих ждут в военном комиссариате по адресу: проспект Ленина, 73, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9:00 до 18:00. Обращаться в кабинет № 31, телефон: 8 (496) 769-93-69.