РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 окт. Полицейские в подмосковном Красногорске задержали приезжего за кражу игровых дисков из сетевого магазина, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило заявление от представителя одного из сетевых магазинов, расположенного на улице Международной, о том, что неизвестный совершил кражу трех игровых дисков из торгового зала. Сумма ущерба составила более 9 тысяч рублей.

Сотрудниками отдела полиции микрорайона Павшино по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 36-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.