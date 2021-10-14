РИАМО - 14 окт. Появление московских ресторанов в гиде Michelin поспособствует развитию гастротуризма не только в столице, но и в России в целом, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Эксперты Michelin не просто выбирают рестораны, они формируют современную ресторанную культуру и задают высокий стандарт качество. Это не может не сказаться на индустрии гостеприимства в нашей стране», - сказала Догузова.

Она отметила, что для России это важное имиджевое событие. Москва и так уже одно из любимых туристических направлений, но появление ресторанов Michelin привлечет еще больше туристов.

«А это особенно актуально, так как у нас одна из главных задач на 10 лет - в 2 раза увеличить экспорт туристических услуг. У нас в 2019 году иностранцы потратили 11,5 млрд долларов, у нас задача к 2030 года - удвоить этот показатель до 22,5 млрд долларов США. Уверена, что приход гида Michelin привлечет дополнительное внимание к нашей стране, к Москве у высокомаржинальных туристов», - заключила Догузова.

В четверг в Москве презентуют первый в истории гастрономический гид Michelin по столице. Вручение звезд Michelin московским ресторанам — это значимое событие для всего профессионального сообщества.

Красный гид Michelin выпускается с 1900 года и является самым влиятельным гастропутеводителем в мире.

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