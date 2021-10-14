РИАМО - 14 окт. Появление московских ресторанов в гиде Michelin поспособствует развитию гастротуризма не только в столице, но и в России в целом, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
«Эксперты Michelin не просто выбирают рестораны, они формируют современную ресторанную культуру и задают высокий стандарт качество. Это не может не сказаться на индустрии гостеприимства в нашей стране», - сказала Догузова.
Она отметила, что для России это важное имиджевое событие. Москва и так уже одно из любимых туристических направлений, но появление ресторанов Michelin привлечет еще больше туристов.
В четверг в Москве презентуют первый в истории гастрономический гид Michelin по столице. Вручение звезд Michelin московским ресторанам — это значимое событие для всего профессионального сообщества.
Красный гид Michelin выпускается с 1900 года и является самым влиятельным гастропутеводителем в мире.
Москвичам рассказали, где можно будет посмотреть гид Michelin по ресторанам столицы>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии