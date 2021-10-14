РИАМО - 14 окт. Гастрономическая отрасль Москвы добивается мирового признания благодаря большой работе рестораторов, шеф-поваров и других сотрудников столичного общепита, сообщает пресс-служба комитета по туризму столицы.

По словам заммэра столицы - главы аппарата мэра и правительства города Натальи Сергуниной, сегодня Москва является одним из крупнейших международных центров событийного, делового, образовательного, культурного и гастротуризма.

Вручение звезд Michelin московским ресторанам — это значимое событие для всего профессионального сообщества, так как знакомство с Россией невозможно без знакомства с ее кухней, подчеркнула она.

«Высокий уровень гастрономической культуры, которого достигла Москва, — это заслуга рестораторов, шеф-поваров, кондитеров, официантов. Всех, кто работает в отрасли. Благодарю каждого из вас за ваш труд. Вы делаете город еще более привлекательным и гостеприимным. Вместе вы развиваете московскую гастрономию и добиваетесь действительно мирового признания», — сказала Сергунина.

Сегодня на территории Москвы работают свыше 15 тыс. заведений общепита, которые предлагают разные кухни и концепции. В меню многих ресторанов и кафе представлены авторские версии традиционных блюд, а также активно используются фермерские продукты.

Красный гид Michelin выпускается с 1900 года и является самым влиятельным гастропутеводителем в мире.