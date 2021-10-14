РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Два дорожно-транспортные происшествия произошли в Подольске в четверг вечером, в результате в центре округа отмечаются крупные заторы, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 18:17 в центре округа произошло две аварии. Одна из них отмечена на улице Кирова у дома 72а. Второе ДТП произошло на съезде с объездной дороги на круговое движение в сторону микрорайона Климовск.

Также на улицах Кирова, проспект Ленина, Большой Серпуховской, Симферопольской, Пионерской, Высотной, Южном обходе, Комсомольской и других образовались пробки. Наибольшие из них отмечаются от съезда с улицы Павлика Морозова на проспект Ленина до поворота на Октябрьский проспект с улицы Кирова, а также на Южном обходе Подольска.