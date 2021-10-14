РИАМО - 14 окт. Театр-студия «Театральный ковчег» приглашает обладателей «Пушкинской карты» на один из своих самых популярных спектаклей, премьера которого прошла осенью прошлого года, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Впервые спектакль «Преступление и наказание» по одноименному роману Ф.М. Достоевского показали 25 ноября 2020 года. Его режиссировала Мария Журавлева. Проект стал победителем стипендии губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Режиссерский дебют оказался успешным, он востребован особенно среди молодежи. История рассказывает об обретении истинного пути, который проходит главный герой, совершивший смертный грех и с осознанием готовящийся к божественном суду.

Ближайший показ спектакля «Преступление и наказание» на сцене «Театрального ковчега» состоится 31 октября в 17:00.

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