РИАМО - 14 окт. Более 133 га земли переданы из федеральной в муниципальную и областную собственность для вовлечения в хозяйственный оборот и развития Московской области, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова отметила, что это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с Росимуществом.

Она также добавила, что с начала года в регион переданы более 42 га земли для размещения и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, порядка 82 га – для развития муниципальных образований Подмосковья: благоустройства и развития отдыха, обслуживания домов и других соцпроектов, а также 9 га под объектами областной собственности.

По словам зампреда правительства Подмосковья – министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, передача имущества из федеральной собственности в регион является планомерной работой двух ведомств по эффективному распоряжению и вовлечению недвижимости в хозяйственный оборот.